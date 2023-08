thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp büßt am Donnerstagmittag ein

Blick auf thyssenkrupp-Kurs

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,8 Prozent auf 6,92 EUR nach.

Das Papier von thyssenkrupp gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:47 Uhr ging es um 1,8 Prozent auf 6,92 EUR abwärts. In der Spitze büßte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 6,91 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,07 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 411.883 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 7,77 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.04.2023). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die thyssenkrupp-Aktie 12,26 Prozent zulegen. Am 30.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,17 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,75 Prozent.

Analysten bewerten die thyssenkrupp-Aktie im Durchschnitt mit 9,86 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte thyssenkrupp am 09.08.2023 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,12 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 12,35 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 9.598,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 10.950,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 22.11.2023 dürfte thyssenkrupp Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 21.11.2024 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,433 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

