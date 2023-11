thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp verzeichnet am Freitagmittag Verluste

Notierung im Fokus

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von thyssenkrupp nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 7,04 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 7,04 EUR. In der Spitze fiel die thyssenkrupp-Aktie bis auf 6,97 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,09 EUR. Bisher wurden via XETRA 374.503 thyssenkrupp-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.04.2023 bei 7,77 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,28 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der thyssenkrupp-Aktie. Am 28.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,12 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 9,63 EUR je thyssenkrupp-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte thyssenkrupp am 22.11.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -3,23 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,12 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat thyssenkrupp 8.812,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 19,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 10.950,00 EUR umgesetzt worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 14.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von thyssenkrupp rechnen Experten am 12.02.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,753 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

