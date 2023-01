thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittwochmittag kaum verändert

Zum Vortag unverändert notierte die thyssenkrupp-Aktie um 12:22 Uhr im XETRA-Handel bei 7,06 EUR. In der Spitze legte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 7,18 EUR zu. Das Tagestief markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 7,05 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,05 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 542.154 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Bei 9,91 EUR erreichte der Titel am 02.03.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Kursplus von 28,69 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.09.2022 (4,17 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 69,48 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die thyssenkrupp-Aktie bei 10,86 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte thyssenkrupp am 24.11.2022. Das EPS lag bei 0,63 EUR. Im letzten Jahr hatte thyssenkrupp einen Gewinn von 0,19 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.568,00 EUR – ein Plus von 11,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem thyssenkrupp 9.441,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von thyssenkrupp wird am 14.02.2023 gerechnet. Experten erwarten die Q1 2024-Kennzahlen am 13.02.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass thyssenkrupp im Jahr 2023 0,506 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

