thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp verbilligt sich am Donnerstagmittag

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 5,75 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von thyssenkrupp nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 1,4 Prozent auf 5,75 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die thyssenkrupp-Aktie bis auf 5,75 EUR. Mit einem Wert von 5,81 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der thyssenkrupp-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 316.199 Stück gehandelt.

Bei 7,77 EUR erreichte der Titel am 18.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 35,15 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der thyssenkrupp-Aktie. Am 17.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,54 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 3,55 Prozent könnte die thyssenkrupp-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 9,25 EUR aus.

thyssenkrupp veröffentlichte am 22.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei -3,23 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,63 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 16,62 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 8.812,00 EUR im Vergleich zu 10.568,00 EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.02.2024 erfolgen. Am 12.02.2025 wird thyssenkrupp schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass thyssenkrupp im Jahr 2024 0,763 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

