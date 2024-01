thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp verliert am Nachmittag

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 5,74 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 5,74 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie gab in der Spitze bis auf 5,70 EUR nach. Bei 5,81 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 930.734 thyssenkrupp-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.04.2023 bei 7,77 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 35,20 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der thyssenkrupp-Aktie. Am 17.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,54 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der thyssenkrupp-Aktie 3,52 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 9,25 EUR für die thyssenkrupp-Aktie aus.

thyssenkrupp ließ sich am 22.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,23 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei thyssenkrupp ein EPS von 0,63 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 8.812,00 EUR – eine Minderung von 16,62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10.568,00 EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte thyssenkrupp am 14.02.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von thyssenkrupp rechnen Experten am 12.02.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem thyssenkrupp-Gewinn in Höhe von 0,763 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Börse Frankfurt: Zum Ende des Mittwochshandels Gewinne im MDAX

Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX in der Gewinnzone

Börse Frankfurt in Grün: Das macht der MDAX aktuell