thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp fällt am Donnerstagvormittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 5,80 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:07 Uhr um 0,5 Prozent auf 5,80 EUR nach. Die thyssenkrupp-Aktie sank bis auf 5,78 EUR. Bei 5,81 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 30.373 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Am 18.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 7,77 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Kursplus von 33,90 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 17.01.2024 Kursverluste bis auf 5,54 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die thyssenkrupp-Aktie 4,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 9,25 EUR an.

Am 22.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei -3,23 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,63 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 16,62 Prozent auf 8.812,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.568,00 EUR in den Büchern gestanden.

thyssenkrupp wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 14.02.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 12.02.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem thyssenkrupp-Gewinn in Höhe von 0,763 EUR je Aktie aus.

