thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp haussiert am Nachmittag

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 11,5 Prozent auf 7,05 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 11,5 Prozent auf 7,05 EUR zu. Der Kurs der thyssenkrupp-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 7,26 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,48 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 12.007.630 thyssenkrupp-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.02.2025 bei 7,26 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die thyssenkrupp-Aktie 2,95 Prozent zulegen. Bei 2,77 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 60,75 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR an thyssenkrupp-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,158 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 5,77 EUR für die thyssenkrupp-Aktie.

Am 13.02.2025 lud thyssenkrupp zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,08 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 7,83 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 8,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 15.05.2025 erwartet. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 19.05.2026 erwartet.

In der thyssenkrupp-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,685 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

