thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp schießt am Dienstagvormittag hoch

Kurs der thyssenkrupp

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die thyssenkrupp-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 5,7 Prozent auf 6,68 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 5,7 Prozent auf 6,68 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie zog in der Spitze bis auf 6,68 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 6,48 EUR. Bisher wurden heute 1.083.329 thyssenkrupp-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (6,68 EUR) erklomm das Papier am 25.02.2025. Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 0,00 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 12.09.2024 auf bis zu 2,77 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 58,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten thyssenkrupp-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,150 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,158 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 5,13 EUR je thyssenkrupp-Aktie an.

thyssenkrupp gewährte am 13.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,08 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte thyssenkrupp ebenfalls -0,50 EUR je Aktie eingebüßt. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,28 Prozent auf 7,83 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 8,18 Mrd. EUR gelegen.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.05.2025 veröffentlicht. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 19.05.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass thyssenkrupp einen Gewinn von 0,685 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

