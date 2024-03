thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp wird am Mittag ausgebremst

So bewegt sich thyssenkrupp

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 4,98 EUR abwärts.

Um 11:46 Uhr fiel die thyssenkrupp-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 4,98 EUR ab. Die thyssenkrupp-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 4,94 EUR ab. Mit einem Wert von 5,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 510.007 thyssenkrupp-Aktien gehandelt.

Am 19.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,77 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 56,01 Prozent Luft nach oben. Bei 4,29 EUR fiel das Papier am 26.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,80 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,150 EUR. Im Vorjahr erhielten thyssenkrupp-Aktionäre 0,150 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die thyssenkrupp-Aktie bei 8,98 EUR.

thyssenkrupp gewährte am 14.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. thyssenkrupp vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,50 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,12 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 8.181,00 EUR – eine Minderung von 9,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 9.018,00 EUR eingefahren.

thyssenkrupp dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 15.05.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 20.05.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,502 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

