thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Nachmittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 4,98 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 4,98 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die thyssenkrupp-Aktie bisher bei 4,94 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,00 EUR. Der Tagesumsatz der thyssenkrupp-Aktie belief sich zuletzt auf 1.064.822 Aktien.

Am 19.04.2023 markierte das Papier bei 7,77 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Kursplus von 56,04 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,29 EUR am 26.02.2024. Abschläge von 13,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2023 0,150 EUR an thyssenkrupp-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,150 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 8,98 EUR.

Am 14.02.2024 hat thyssenkrupp die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei -0,50 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,12 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat thyssenkrupp mit einem Umsatz von insgesamt 8.181,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.018,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,28 Prozent verringert.

thyssenkrupp dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 15.05.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 20.05.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,502 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

