thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp verteuert sich am Vormittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von thyssenkrupp zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 4,52 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die thyssenkrupp-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 4,52 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 4,52 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,52 EUR. Bisher wurden via XETRA 34.271 thyssenkrupp-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,54 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 40,07 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.02.2024 bei 4,29 EUR. Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 5,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im Vorjahr hatte thyssenkrupp 0,150 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 8,13 EUR.

Am 14.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,50 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 9,28 Prozent auf 8,18 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,02 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die thyssenkrupp-Bilanz für Q2 2024 wird am 15.05.2024 erwartet. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 20.05.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass thyssenkrupp im Jahr 2024 0,411 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

thyssenkrupp-Aktie gewinnt: thyssenkrupp Schulte plant Stellenabbau

Minuszeichen in Frankfurt: MDAX schwächelt zum Handelsstart

Freundlicher Handel: MDAX präsentiert sich letztendlich fester