thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittag mit Aufschlag

Die Aktionäre schickten das Papier von thyssenkrupp nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,7 Prozent auf 6,68 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 6,69 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,66 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 518.970 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Am 09.06.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 9,21 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 37,83 Prozent könnte die thyssenkrupp-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 30.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,17 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 60,32 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 10,93 EUR je thyssenkrupp-Aktie an.

thyssenkrupp gewährte am 11.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,36 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,89 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 10.107,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 4,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10.599,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 10.08.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von thyssenkrupp veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der thyssenkrupp-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 08.08.2024.

Den erwarteten Gewinn je thyssenkrupp-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,384 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: thyssenkrupp AG