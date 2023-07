thyssenkrupp Aktie News: Anleger schicken thyssenkrupp am Mittag ins Plus

thyssenkrupp im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,9 Prozent auf 7,33 EUR zu.

Das Papier von thyssenkrupp konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 7,33 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 7,38 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,25 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 967.500 thyssenkrupp-Aktien.

Am 18.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 7,77 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,95 Prozent über dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.09.2022 (4,17 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 43,14 Prozent könnte die thyssenkrupp-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der thyssenkrupp-Aktie wird bei 11,35 EUR angegeben.

thyssenkrupp ließ sich am 11.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,36 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,89 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat thyssenkrupp mit einem Umsatz von insgesamt 10.107,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.599,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,64 Prozent verringert.

Am 10.08.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 08.08.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,301 EUR je thyssenkrupp-Aktie belaufen.

