thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Dienstagnachmittag freundlich

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von thyssenkrupp. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 7,21 EUR zu.

Um 15:52 Uhr stieg die thyssenkrupp-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 7,21 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 7,38 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,25 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.829.377 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,77 EUR) erklomm das Papier am 18.04.2023. Mit einem Zuwachs von 7,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,17 EUR am 30.09.2022. Das 52-Wochen-Tief könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Verlust von 42,22 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 11,35 EUR.

thyssenkrupp veröffentlichte am 11.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,36 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte thyssenkrupp 0,89 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat thyssenkrupp mit einem Umsatz von insgesamt 10.107,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.599,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,64 Prozent verringert.

thyssenkrupp wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 10.08.2023 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von thyssenkrupp rechnen Experten am 08.08.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,301 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

