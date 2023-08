thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Freitagmittag nahe Vortagesniveau

Kursverlauf

Die Aktie von thyssenkrupp zeigt am Freitagmittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der thyssenkrupp-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 6,80 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die thyssenkrupp-Aktie um 11:47 Uhr im XETRA-Handel bei 6,80 EUR. Zwischenzeitlich stieg die thyssenkrupp-Aktie sogar auf 6,87 EUR. Der Kurs der thyssenkrupp-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 6,77 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 259.047 thyssenkrupp-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,77 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.04.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 12,39 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.09.2022 bei 4,17 EUR. Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 63,24 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die thyssenkrupp-Aktie im Durchschnitt mit 9,86 EUR.

Am 09.08.2023 hat thyssenkrupp die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,13 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,12 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 9.598,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 12,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.950,00 EUR umgesetzt worden waren.

thyssenkrupp wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 22.11.2023 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 21.11.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je thyssenkrupp-Aktie in Höhe von 0,433 EUR im Jahr 2023 aus.

