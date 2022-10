thyssenkrupp Aktie News: Anleger schicken thyssenkrupp am Dienstagnachmittag auf rotes Terrain

Die thyssenkrupp-Aktie musste um 04:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,7 Prozent auf 5,26 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der thyssenkrupp-Aktie ging bis auf 5,22 EUR. Bei 5,43 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.948.636 thyssenkrupp-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 11,36 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 53,64 Prozent Luft nach oben. Am 29.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,17 EUR ab. Mit Abgaben von 26,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,62 EUR an.

thyssenkrupp ließ sich am 11.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,12 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,20 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10.950,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 26,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.676,00 EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte thyssenkrupp am 17.11.2022 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von thyssenkrupp rechnen Experten am 23.11.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass thyssenkrupp im Jahr 2022 1,59 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

