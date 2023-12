thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp gibt am Mittag ab

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 6,31 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von thyssenkrupp nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 17:35 Uhr 0,7 Prozent auf 6,31 EUR. Das bisherige Tagestief markierte thyssenkrupp-Aktie bei 6,25 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,33 EUR. Der Tagesumsatz der thyssenkrupp-Aktie belief sich zuletzt auf 1.523.177 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,77 EUR) erklomm das Papier am 18.04.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,00 Prozent über dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie. Am 30.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,68 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,10 Prozent unter dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 9,60 EUR.

thyssenkrupp gewährte am 22.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -3,23 EUR gegenüber 0,63 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 16,62 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 8.812,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 10.568,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte thyssenkrupp am 14.02.2024 präsentieren. thyssenkrupp dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 12.02.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass thyssenkrupp einen Gewinn von 0,768 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

