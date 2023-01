thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp präsentiert sich am Donnerstagnachmittag stärker

Die thyssenkrupp-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr in Grün und gewann 4,3 Prozent auf 7,44 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 7,52 EUR. Bei 7,19 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der thyssenkrupp-Aktie belief sich zuletzt auf 3.449.503 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (9,91 EUR) erklomm das Papier am 02.03.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 24,85 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 29.09.2022 Kursverluste bis auf 4,17 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 78,60 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 10,86 EUR je thyssenkrupp-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte thyssenkrupp am 24.11.2022 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,63 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat thyssenkrupp 10.568,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9.441,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.02.2023 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 13.02.2024.

In der thyssenkrupp-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,536 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

thyssenkrupp- und Salzgitter-Aktien im Plus: Stahlkocher haben im vergangenen Jahr ihre Produktion gedrosselt

Hot Stocks heute: Aktien im Fokus: thyssenkrupp und Sixt

Ausgewählte Hebelprodukte auf thyssenkrupp AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf thyssenkrupp AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf thyssenkrupp AG

Bildquellen: thyssenkrupp AG