thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Freitagvormittag leichter

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von thyssenkrupp befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 5,75 EUR ab.

Um 09:04 Uhr rutschte die thyssenkrupp-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 5,75 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die thyssenkrupp-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 5,75 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,76 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 25.532 thyssenkrupp-Aktien.

Am 18.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 7,77 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 35,01 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.01.2024 bei 5,54 EUR. Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 3,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 9,25 EUR je thyssenkrupp-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte thyssenkrupp am 22.11.2023 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -3,23 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte thyssenkrupp 0,63 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 8.812,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 16,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem thyssenkrupp 10.568,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.02.2024 veröffentlicht. thyssenkrupp dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 12.02.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass thyssenkrupp ein EPS in Höhe von 0,763 EUR in den Büchern stehen haben wird.

