thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Montagnachmittag in Grün

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 4,44 EUR zu.

Die thyssenkrupp-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:51 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 4,44 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,44 EUR an. Bei 4,41 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 2.094.376 thyssenkrupp-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 7,77 EUR erreichte der Titel am 19.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 75,03 Prozent Plus fehlen der thyssenkrupp-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.02.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,29 EUR. Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 3,40 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem thyssenkrupp seine Aktionäre 2023 mit 0,150 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 8,98 EUR an.

Am 14.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,50 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,28 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 8.181,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 9.018,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.05.2024 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der thyssenkrupp-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 20.05.2025.

Experten gehen davon aus, dass thyssenkrupp im Jahr 2024 0,569 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

