thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittwochvormittag fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von thyssenkrupp. Das Papier von thyssenkrupp legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,5 Prozent auf 7,11 EUR.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,5 Prozent auf 7,11 EUR zu. Der Kurs der thyssenkrupp-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 7,18 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 7,04 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 533.404 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 25.02.2025 auf bis zu 7,26 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die thyssenkrupp-Aktie 2,14 Prozent zulegen. Am 12.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,77 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 61,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,158 EUR. Im Vorjahr hatte thyssenkrupp 0,150 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 5,77 EUR an.

Am 13.02.2025 legte thyssenkrupp die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,08 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei thyssenkrupp ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,50 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,28 Prozent auf 7,83 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte thyssenkrupp 8,18 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 15.05.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von thyssenkrupp veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der thyssenkrupp-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 19.05.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,673 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

