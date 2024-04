thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Freitagnachmittag mit sattem Kursplus

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von thyssenkrupp. Zuletzt stieg die thyssenkrupp-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 8,7 Prozent auf 4,84 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die thyssenkrupp-Papiere um 15:52 Uhr 8,7 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die thyssenkrupp-Aktie bisher bei 4,96 EUR. Bei 4,65 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 6.809.856 thyssenkrupp-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,54 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.06.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 55,66 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 26.02.2024 Kursverluste bis auf 4,29 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 11,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

thyssenkrupp-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,150 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die thyssenkrupp-Aktie bei 8,13 EUR.

Am 14.02.2024 äußerte sich thyssenkrupp zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,50 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 9,28 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,18 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,02 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.05.2024 erfolgen. thyssenkrupp dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 20.05.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,411 EUR je Aktie in den thyssenkrupp-Büchern.

