thyssenkrupp Aktie News: Hausse bei thyssenkrupp am Freitagvormittag

thyssenkrupp im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von thyssenkrupp. Die Aktionäre schickten das Papier von thyssenkrupp nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 9,3 Prozent auf 4,87 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 9,3 Prozent auf 4,87 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 4,87 EUR. Bei 4,65 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 1.367.916 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,54 EUR) erklomm das Papier am 15.06.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 54,76 Prozent. Bei 4,29 EUR fiel das Papier am 26.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,93 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im Vorjahr hatte thyssenkrupp 0,150 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 8,13 EUR an.

Am 14.02.2024 äußerte sich thyssenkrupp zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,50 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,12 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 9,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9,02 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 8,18 Mrd. EUR.

Am 15.05.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 20.05.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je thyssenkrupp-Aktie in Höhe von 0,411 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

MDAX-Handel aktuell: MDAX verbucht zum Handelsstart Abschläge

thyssenkrupp-Aktie gewinnt: thyssenkrupp Schulte plant Stellenabbau

Minuszeichen in Frankfurt: MDAX schwächelt zum Handelsstart