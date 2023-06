thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp tendiert am Montagvormittag fester

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von thyssenkrupp. Zuletzt konnte die Aktie von thyssenkrupp zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 7,05 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 7,05 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die thyssenkrupp-Aktie bisher bei 7,06 EUR. Mit einem Wert von 7,03 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 112.353 thyssenkrupp-Aktien gehandelt.

Am 18.04.2023 markierte das Papier bei 7,77 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,19 Prozent könnte die thyssenkrupp-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.09.2022 bei 4,17 EUR. Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 69,10 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 11,18 EUR.

thyssenkrupp gewährte am 11.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,36 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte thyssenkrupp 0,89 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat thyssenkrupp 10.107,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 10.599,00 EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 10.08.2023 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von thyssenkrupp rechnen Experten am 08.08.2024.

Experten taxieren den thyssenkrupp-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,368 EUR je Aktie.

