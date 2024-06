thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittwochvormittag ohne große Veränderung

thyssenkrupp im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 4,11 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die thyssenkrupp-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 4,11 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 4,14 EUR. Der Kurs der thyssenkrupp-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 4,10 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 4,13 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten thyssenkrupp-Aktien beläuft sich auf 117.074 Stück.

Am 14.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,52 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 83,09 Prozent über dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.06.2024 bei 3,98 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Verlust von 3,07 Prozent wieder erreichen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,150 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,150 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 8,13 EUR.

Am 15.05.2024 legte thyssenkrupp die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 9,06 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 10,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,11 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die thyssenkrupp-Bilanz für Q3 2024 wird am 14.08.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 07.08.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass thyssenkrupp einen Gewinn von 0,412 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

