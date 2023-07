thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp schiebt sich am Mittwochmittag vor

thyssenkrupp im Fokus

Die Aktie von thyssenkrupp zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von thyssenkrupp zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 7,20 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 7,20 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 7,27 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,19 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten thyssenkrupp-Aktien beläuft sich auf 435.847 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,77 EUR) erklomm das Papier am 18.04.2023. Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 7,24 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 30.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 4,17 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 42,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 11,35 EUR.

thyssenkrupp veröffentlichte am 11.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,36 EUR gegenüber 0,89 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 10.107,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 10.599,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 10.08.2023 dürfte thyssenkrupp Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 08.08.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je thyssenkrupp-Aktie in Höhe von 0,301 EUR im Jahr 2023 aus.

