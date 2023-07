thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die thyssenkrupp-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 7,14 EUR ab.

Die thyssenkrupp-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 7,14 EUR. Im Tief verlor die thyssenkrupp-Aktie bis auf 7,09 EUR. Mit einem Wert von 7,19 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten thyssenkrupp-Aktien beläuft sich auf 1.072.604 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,77 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.04.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,71 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.09.2022 bei 4,17 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,66 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 11,35 EUR für die thyssenkrupp-Aktie aus.

thyssenkrupp gewährte am 11.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,36 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,89 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,64 Prozent auf 10.107,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte thyssenkrupp 10.599,00 EUR umgesetzt.

Am 10.08.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte thyssenkrupp möglicherweise am 08.08.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je thyssenkrupp-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,301 EUR fest.

