thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp tendiert am Mittwochvormittag seitwärts

So entwickelt sich thyssenkrupp

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 7,20 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:05 Uhr bei der thyssenkrupp-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 7,20 EUR. Im Tageshoch stieg die thyssenkrupp-Aktie bis auf 7,23 EUR. Der Kurs der thyssenkrupp-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 7,18 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 7,19 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten thyssenkrupp-Aktien beläuft sich auf 55.714 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,77 EUR) erklomm das Papier am 18.04.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,86 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.09.2022 bei 4,17 EUR. Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 72,74 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die thyssenkrupp-Aktie bei 11,35 EUR.

thyssenkrupp veröffentlichte am 11.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,36 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,89 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 10.107,00 EUR, gegenüber 10.599,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,64 Prozent präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.08.2023 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 08.08.2024.

Den erwarteten Gewinn je thyssenkrupp-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,301 EUR fest.

