thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die thyssenkrupp-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 6,61 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:47 Uhr rutschte die thyssenkrupp-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 6,61 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die thyssenkrupp-Aktie bisher bei 6,56 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,67 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 512.826 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Am 18.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,77 EUR an. Gewinne von 17,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.09.2022 (4,17 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 36,96 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 9,86 EUR an.

thyssenkrupp ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 EUR gegenüber 0,12 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 9.598,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 12,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10.950,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 22.11.2023 erwartet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 21.11.2024 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je thyssenkrupp-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,032 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Börse Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Handelsende schwächer

Schwacher Handel: MDAX zeigt sich am Nachmittag leichter

thyssenkrupp-Aktie, Salzgitter-Aktie und Co.: Titel von Stahlherstellern unter Druck - China-Sorgen belasten Eisenerzpreise