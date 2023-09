thyssenkrupp Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagvormittag vermehrt von thyssenkrupp

Kursentwicklung

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 6,66 EUR abwärts.

Um 09:05 Uhr fiel die thyssenkrupp-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 6,66 EUR ab. Bei 6,66 EUR markierte die thyssenkrupp-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 6,67 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten thyssenkrupp-Aktien beläuft sich auf 9.787 Stück.

Am 18.04.2023 markierte das Papier bei 7,77 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,57 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 30.09.2022 auf bis zu 4,17 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 59,84 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die thyssenkrupp-Aktie im Durchschnitt mit 9,86 EUR.

thyssenkrupp veröffentlichte am 10.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte thyssenkrupp 0,12 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat thyssenkrupp mit einem Umsatz von insgesamt 9.598,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.950,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 12,35 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 22.11.2023 dürfte thyssenkrupp Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 21.11.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass thyssenkrupp ein EPS in Höhe von 0,032 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

