thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp tendiert am Dienstagnachmittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von thyssenkrupp. Der thyssenkrupp-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 6,31 EUR.

Der thyssenkrupp-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 17:35 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 6,31 EUR. Das bisherige Tagestief markierte thyssenkrupp-Aktie bei 6,25 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,33 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.523.177 thyssenkrupp-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 18.04.2023 markierte das Papier bei 7,77 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 18,70 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 5,68 EUR fiel das Papier am 30.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,10 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 9,60 EUR.

thyssenkrupp veröffentlichte am 22.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -3,23 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,63 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat thyssenkrupp mit einem Umsatz von insgesamt 8.812,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.568,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 16,62 Prozent verringert.

Am 14.02.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können thyssenkrupp-Anleger Experten zufolge am 12.02.2025 werfen.

In der thyssenkrupp-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,768 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

