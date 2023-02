thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp schiebt sich am Montagmittag vor

Um 01:26 Uhr wies die thyssenkrupp-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,0 Prozent auf 7,12 EUR nach oben. In der Spitze gewann die thyssenkrupp-Aktie bis auf 7,14 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.432.106 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 9,91 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.03.2022). Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 28,16 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 29.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,17 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 70,73 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 10,89 EUR.

thyssenkrupp veröffentlichte am 14.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,12 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,17 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat thyssenkrupp mit einem Umsatz von insgesamt 9.018,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.023,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,06 Prozent verringert.

Die thyssenkrupp-Bilanz für Q2 2023 wird am 11.05.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der thyssenkrupp-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 09.05.2024.

Experten taxieren den thyssenkrupp-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,550 EUR je Aktie.

