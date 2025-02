thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp tendiert am Donnerstagvormittag seitwärts

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von thyssenkrupp zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die thyssenkrupp-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 7,50 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die thyssenkrupp-Aktie um 09:06 Uhr im XETRA-Handel bei 7,50 EUR. Bei 7,55 EUR erreichte die thyssenkrupp-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das Tagestief markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 7,45 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,52 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 441.154 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Am 26.02.2025 markierte das Papier bei 7,59 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,25 Prozent über dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.09.2024 (2,77 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 63,09 Prozent könnte die thyssenkrupp-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für thyssenkrupp-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,150 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,158 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 5,77 EUR an.

thyssenkrupp gewährte am 13.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,08 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte thyssenkrupp ebenfalls -0,50 EUR je Aktie eingebüßt. Der Umsatz lag bei 7,83 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 4,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 15.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 19.05.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass thyssenkrupp einen Gewinn von 0,673 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

