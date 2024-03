thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp verzeichnet am Mittag Verluste

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 4,94 EUR ab.

Um 11:47 Uhr ging es für die thyssenkrupp-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 4,94 EUR. In der Spitze büßte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 4,93 EUR ein. Bei 4,96 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 541.085 thyssenkrupp-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 7,77 EUR markierte der Titel am 19.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 36,39 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.02.2024 (4,29 EUR). Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 15,12 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2023 0,150 EUR an thyssenkrupp-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,150 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 8,98 EUR für die thyssenkrupp-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte thyssenkrupp am 14.02.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,50 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 8.181,00 EUR – eine Minderung von 9,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 9.018,00 EUR eingefahren.

Am 15.05.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von thyssenkrupp veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von thyssenkrupp rechnen Experten am 20.05.2025.

Experten taxieren den thyssenkrupp-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,502 EUR je Aktie.

