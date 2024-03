thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittwochnachmittag freundlich

Blick auf thyssenkrupp-Kurs

Die Aktie von thyssenkrupp zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 5,02 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von thyssenkrupp nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,9 Prozent auf 5,02 EUR. In der Spitze legte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 5,03 EUR zu. Bei 4,96 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 1.632.005 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Am 19.04.2023 markierte das Papier bei 7,77 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 54,64 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.02.2024 bei 4,29 EUR. Mit einem Kursverlust von 14,56 Prozent würde die thyssenkrupp-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im Vorjahr hatte thyssenkrupp 0,150 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 8,98 EUR aus.

Am 14.02.2024 legte thyssenkrupp die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,50 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 8.181,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 9,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9.018,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte thyssenkrupp am 15.05.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 20.05.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,502 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

