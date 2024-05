thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp verteuert sich am Montagmittag

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 4,75 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die thyssenkrupp-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 4,75 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,77 EUR an. Bei 4,74 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten thyssenkrupp-Aktien beläuft sich auf 220.817 Stück.

Am 15.06.2023 markierte das Papier bei 7,54 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 58,87 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der thyssenkrupp-Aktie. Am 26.02.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,29 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 9,59 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für thyssenkrupp-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,150 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 8,13 EUR für die thyssenkrupp-Aktie.

Am 15.05.2024 lud thyssenkrupp zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,36 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 10,32 Prozent auf 9,06 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,11 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 14.08.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 07.08.2025 wird thyssenkrupp schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

In der thyssenkrupp-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,416 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

