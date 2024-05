thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp gewinnt am Montagnachmittag an Boden

thyssenkrupp im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von thyssenkrupp. Das Papier von thyssenkrupp konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 4,73 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 4,73 EUR zu. Bei 4,77 EUR markierte die thyssenkrupp-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 4,74 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 372.568 thyssenkrupp-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.06.2023 bei 7,54 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 59,54 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.02.2024 bei 4,29 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 9,20 Prozent könnte die thyssenkrupp-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

thyssenkrupp-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,150 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 8,13 EUR aus.

thyssenkrupp ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,13 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,36 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 10,32 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 9,06 Mrd. EUR im Vergleich zu 10,11 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die thyssenkrupp-Bilanz für Q3 2024 wird am 14.08.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 07.08.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass thyssenkrupp im Jahr 2024 0,416 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

