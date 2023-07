thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp präsentiert sich am Donnerstagnachmittag stärker

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von thyssenkrupp zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die thyssenkrupp-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 7,16 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 7,16 EUR zu. In der Spitze gewann die thyssenkrupp-Aktie bis auf 7,26 EUR. Bei 7,16 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der thyssenkrupp-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.056.856 Stück gehandelt.

Am 18.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,77 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,52 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.09.2022 bei 4,17 EUR. Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 71,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die thyssenkrupp-Aktie bei 11,35 EUR.

thyssenkrupp ließ sich am 11.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,36 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei thyssenkrupp ein EPS von 0,89 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat thyssenkrupp im vergangenen Quartal 10.107,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte thyssenkrupp 10.599,00 EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 10.08.2023 dürfte thyssenkrupp Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von thyssenkrupp rechnen Experten am 08.08.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,362 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Erste Schätzungen: thyssenkrupp präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

thyssenkrupp-Aktie legt zu: Habeck will thyssenkrupp-Stahlwerk besuchen

MDAX-Wert thyssenkrupp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in thyssenkrupp abgeworfen