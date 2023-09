thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp tendiert am Mittag um Nulllinie

Aktie im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochmittag die Aktie von thyssenkrupp. Bei der thyssenkrupp-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 6,61 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:47 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 6,61 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 6,65 EUR aus. In der Spitze büßte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 6,58 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,59 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 241.514 thyssenkrupp-Aktien.

Bei 7,77 EUR markierte der Titel am 18.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,56 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,17 EUR. Dieser Wert wurde am 30.09.2022 erreicht. Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 58,49 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 9,86 EUR.

Am 10.08.2023 hat thyssenkrupp in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 12,35 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 9.598,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 10.950,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.11.2023 erfolgen. Schätzungsweise am 21.11.2024 dürfte thyssenkrupp die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

In der thyssenkrupp-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,032 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

