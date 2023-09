thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp steigt am Vormittag

So bewegt sich thyssenkrupp

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von thyssenkrupp. Das Papier von thyssenkrupp legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 6,62 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 6,62 EUR. Bei 6,62 EUR markierte die thyssenkrupp-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 6,59 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 45.493 thyssenkrupp-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.04.2023 bei 7,77 EUR. 17,28 Prozent Plus fehlen der thyssenkrupp-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 4,17 EUR fiel das Papier am 30.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 58,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 9,86 EUR je thyssenkrupp-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte thyssenkrupp am 10.08.2023. Es stand ein EPS von 0,13 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei thyssenkrupp noch ein Gewinn pro Aktie von 0,12 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 12,35 Prozent zurück. Hier wurden 9.598,00 EUR gegenüber 10.950,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte thyssenkrupp am 22.11.2023 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 21.11.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem thyssenkrupp-Gewinn in Höhe von 0,032 EUR je Aktie aus.

