thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp steigt am Nachmittag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 6,37 EUR zu.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von thyssenkrupp zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 6,37 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 6,38 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,33 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 747.546 thyssenkrupp-Aktien.

Bei einem Wert von 7,77 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.04.2023). Mit einem Zuwachs von 21,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.12.2022 bei 5,68 EUR. Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 10,87 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 9,60 EUR an.

thyssenkrupp ließ sich am 22.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,23 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 16,62 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 8.812,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 10.568,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 14.02.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von thyssenkrupp veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können thyssenkrupp-Anleger Experten zufolge am 12.02.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,768 EUR je Aktie belaufen.

