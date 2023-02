thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie verlor um 12:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 7,06 EUR. Zwischenzeitlich weitete die thyssenkrupp-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 6,98 EUR aus. Bei 7,05 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten thyssenkrupp-Aktien beläuft sich auf 517.558 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.03.2022 bei 9,91 EUR. Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 28,75 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,17 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 69,34 Prozent würde die thyssenkrupp-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 10,89 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte thyssenkrupp am 14.02.2023. thyssenkrupp hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,12 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,17 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 9.018,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9.023,00 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 11.05.2023 dürfte thyssenkrupp Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 09.05.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass thyssenkrupp im Jahr 2023 0,550 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

