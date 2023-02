thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Vormittag auf rotem Terrain

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 7,03 EUR. Zwischenzeitlich weitete die thyssenkrupp-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 7,01 EUR aus. Mit einem Wert von 7,05 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 90.500 thyssenkrupp-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.03.2022 markierte das Papier bei 9,91 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 29,01 Prozent über dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.09.2022 bei 4,17 EUR. Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 68,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 10,89 EUR.

Am 14.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,12 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte thyssenkrupp 0,17 EUR je Aktie eingenommen. Mit einem Umsatz von 9.018,00 EUR, gegenüber 9.023,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,06 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 11.05.2023 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 09.05.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,550 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

