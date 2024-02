thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp zeigt sich am Mittwochvormittag fester

So bewegt sich thyssenkrupp

Die Aktie von thyssenkrupp zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die thyssenkrupp-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 4,63 EUR nach oben.

Die thyssenkrupp-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 4,63 EUR. Kurzfristig markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 4,67 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 4,66 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten thyssenkrupp-Aktien beläuft sich auf 152.802 Stück.

Bei einem Wert von 7,77 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.04.2023). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 67,73 Prozent hinzugewinnen. Am 26.02.2024 gab der Anteilsschein bis auf 4,29 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Verlust von 7,32 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im Vorjahr hatte thyssenkrupp 0,150 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 8,98 EUR je thyssenkrupp-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte thyssenkrupp am 14.02.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,50 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 8.181,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 9,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem thyssenkrupp 9.018,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.05.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können thyssenkrupp-Anleger Experten zufolge am 20.05.2025 werfen.

Experten taxieren den thyssenkrupp-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,569 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

