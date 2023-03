thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp zeigt sich am Dienstagnachmittag freundlich

Um 15:52 Uhr ging es für das thyssenkrupp-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 6,30 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 6,41 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,38 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 681.783 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.06.2022 bei 9,21 EUR. Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 31,60 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 4,17 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.09.2022). Mit dem aktuellen Kurs notiert die thyssenkrupp-Aktie 51,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 10,89 EUR für die thyssenkrupp-Aktie aus.

thyssenkrupp ließ sich am 14.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,17 EUR je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,06 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 9.018,00 EUR im Vergleich zu 9.023,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte thyssenkrupp am 11.05.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können thyssenkrupp-Anleger Experten zufolge am 09.05.2024 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,535 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

