thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp gibt am Mittag nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 4,99 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 4,99 EUR. Das Tagestief markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 4,90 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 5,04 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.013.688 thyssenkrupp-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,77 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 55,79 Prozent Luft nach oben. Am 26.02.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,29 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der thyssenkrupp-Aktie 13,92 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,150 EUR. Im Vorjahr erhielten thyssenkrupp-Aktionäre 0,150 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 8,98 EUR.

thyssenkrupp veröffentlichte am 14.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,50 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,12 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.181,00 EUR – das entspricht einem Minus von 9,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.018,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die thyssenkrupp-Bilanz für Q2 2024 wird am 15.05.2024 erwartet. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 20.05.2025 erwartet.

Experten taxieren den thyssenkrupp-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,498 EUR je Aktie.

