thyssenkrupp Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von thyssenkrupp

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 4,99 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von thyssenkrupp befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 4,99 EUR ab. In der Spitze fiel die thyssenkrupp-Aktie bis auf 4,90 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,04 EUR. Der Tagesumsatz der thyssenkrupp-Aktie belief sich zuletzt auf 1.392.284 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.04.2023 bei 7,77 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 55,72 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der thyssenkrupp-Aktie. Am 26.02.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,29 EUR. Mit einem Kursverlust von 13,96 Prozent würde die thyssenkrupp-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR an thyssenkrupp-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,150 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 8,98 EUR je thyssenkrupp-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte thyssenkrupp am 14.02.2024. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,50 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das thyssenkrupp ein Ergebnis je Aktie von 0,12 EUR vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 9,28 Prozent auf 8.181,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9.018,00 EUR in den Büchern gestanden.

thyssenkrupp wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 15.05.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der thyssenkrupp-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 20.05.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem thyssenkrupp-Gewinn in Höhe von 0,498 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

MDAX-Handel aktuell: MDAX auf grünem Terrain

Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX notiert zum Start im Minus

MDAX-Titel thyssenkrupp-Aktie: So viel hätte eine Investition in thyssenkrupp von vor 10 Jahren gekostet