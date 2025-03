thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Freitagvormittag mit roten Vorzeichen

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 9,25 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 9,25 EUR abwärts. In der Spitze büßte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 9,21 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 9,25 EUR. Bisher wurden via XETRA 254.594 thyssenkrupp-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 10,95 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.03.2025 erreicht. Gewinne von 18,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,77 EUR am 12.09.2024. Abschläge von 70,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,150 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,158 EUR je thyssenkrupp-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die thyssenkrupp-Aktie bei 6,38 EUR.

Am 13.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,08 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei thyssenkrupp ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,50 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 7,83 Mrd. EUR – eine Minderung von 4,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 8,18 Mrd. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 15.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von thyssenkrupp rechnen Experten am 19.05.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,672 EUR je Aktie belaufen.

