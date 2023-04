thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Vormittag mit Kursplus

Aktien in diesem Artikel thyssenkrupp 6,49 EUR

Die thyssenkrupp-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 6,51 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 6,52 EUR. Mit einem Wert von 6,49 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 106.958 thyssenkrupp-Aktien.

Am 09.06.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 9,21 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 29,34 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der thyssenkrupp-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.09.2022 (4,17 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 56,14 Prozent unter dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 11,06 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte thyssenkrupp am 14.02.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,12 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,17 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,06 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 9.018,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9.023,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 11.05.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 09.05.2024 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je thyssenkrupp-Aktie in Höhe von 0,572 EUR im Jahr 2023 aus.

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

thyssenkrupp-Aktie klettert: Spekulationen über Einstieg eines Konzerns in die Stahlsparte von thyssenkrupp

Erste Schätzungen: thyssenkrupp verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

