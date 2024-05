thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp gewinnt am Dienstagmittag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,4 Prozent auf 4,84 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 2,4 Prozent auf 4,84 EUR. In der Spitze legte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 4,85 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,73 EUR. Bisher wurden via XETRA 785.623 thyssenkrupp-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,54 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 55,66 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.02.2024 bei 4,29 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der thyssenkrupp-Aktie 11,42 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im Vorjahr hatte thyssenkrupp 0,150 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 8,13 EUR je thyssenkrupp-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte thyssenkrupp am 15.05.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,13 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 10,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 9,06 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 10,11 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.08.2024 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 07.08.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem thyssenkrupp-Gewinn in Höhe von 0,416 EUR je Aktie aus.

